عمّان تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بوباء “كوفيد-19” إلى 1180 حالة بعد تسجيل 111 إصابة جديدة خلال 24 ساعة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2020 - 12:48

عمّان تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بوباء “كوفيد-19” إلى 1180 حالة بعد تسجيل 111 إصابة جديدة خلال 24 ساعة (سبوتنيك)

منذ 26 mins 18 April، 2020
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