بلجيكا تسجل ارتفاعًا ملحوظًا لعدد الوفيات اليومي بسبب “كوفيد-19” بإحصاء 290 حالة جديدة والإجمالي يرتفع إلى قرابة 5500 وفاة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2020 - 12:48

بلجيكا تسجل ارتفاعًا ملحوظًا لعدد الوفيات اليومي بسبب “كوفيد-19” بإحصاء 290 حالة جديدة والإجمالي يرتفع إلى قرابة 5500 وفاة (سبوتنيك)

منذ 32 mins 18 April، 2020
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