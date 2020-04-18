وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 672 – موقع قناة المنار – لبنان
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وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 672
منذ 42 mins
18 April، 2020
لبنان
أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي عن فيروس كورونا وجاء فيه:
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
كورونا في لبنان
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