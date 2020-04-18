وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 672 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2020 - 12:48

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 672

منذ 42 mins 18 April، 2020
وزارة الصحة العامة
لبنان

أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي عن فيروس كورونا وجاء فيه:

moph-18-apr-2020

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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