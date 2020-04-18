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April 18 2020 - 12:48

فلسطين: 6 حالات جديدة بكورونا يرفع الاصابات في فلسطين لـ 313 حالة

منذ 44 mins 18 April، 2020
الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة جديدة يرفع الاصابات بكورونا لـ273 و 36 إصابة غير مؤكدة في القدس
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيله السبت 18/4/2020  عن تسجيل 6 حالات جديده في فلسطين يرفع عدد الاصابات لـ ٣١٣ حالة. وقالت كيلة خلال الإيجاز الصباحي حول أخر المستجدات انتشار فيروس كورونا في فلسطين ، ان ال6 اصابات كانت موزعة بين 3 اصابات ذكور و3 اصابات اناث. وأوضحت  الوزيرة أن حالات الاصابات كانت لعاملين من بلدة قطنة شمال غرب القدس، واربعة مخالطين من بلدد يطا بالخليل، وبيت عنان من شمال غرب القدس ومدينة اريحا وبلدة العيسوية شرق القدس. ومن بين الحالات المسجلة 300 حالة من المحافظات الشماليه بينهم 105 حالات من مدينة القدس و13 حاله من المحافظات الجنوبية.

وبينت كيلة ان الاوضاع الصحية لجميع الحالات المتواجدة في المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وعددهم ٢٢٧ حالة جميعها مستقرة ولا توجد أي حاله في العنايه المشددة. وقالت ان عن عدد حالات التعافي وصلت الى 68 حاله من مجمل الإصابات، فيما سجلت ثلاث حالات وفاة بعد وفاه السيدة نوال أبو الحمص 78 عاماً فجر اليوم السبت من بلدة العيسوية في القدس المحتلة. وأشارت الى ان حالات الإصابة من بين العمال والمخالطين لهم لتشكل 75 % من عدد الحالات الكلي، بعدد ٢٣٣ حالة، مشيرةً الى ان مجمل الفحوصات الكلي بلغ 22 الف فحص منذ بداية الازمة.

ونوهت الى ان عدد حالات الحجر المنزلي تحت اشراف وزاره الصحة بلغ 18800 مواطن ومواطنة. وأعلنت كيلة عن عودة العمل في مستشفى “ثابت ثابت” الحكومي بطولكرم، الذي تم اغلاقه في السابق بعد علاج أحد المصابين بالفايروس فيه، وقالت ان المشفى بدأ منذ صباح اليوم السبت بإستقبال المرضى فيه، بعد تعقيم كافه المستشفى واتخاذ الاجراءات الطبيه الوقائية.

المصدر: فلسطين اليوم

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