وزارة الصحة الاردنية تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 حالات شفاء أمس الجمعة

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال جابر، في ايجاز صحفي مساء أمس الجمعة، إن الاردن، سجل في اليومين الماضيين 15 حالة شفاء، 9 حالات يوم الخميس و6 حالات يوم الجمعة.

وأشار جابر، إلى أنه توزعت حالات الإصابة اليوم وهم لمخالطين، حالتان مخالطتان لأمهما المصابة، وحالة مخالطة لزوجها المصاب، حالة لأحد سائقي الشاحنات.

وتابع الوزير، “لمسنا التزاماً عالياً في محافظات الجنوب خلال الزيارات الميدانية لوزارة الصحة”.

وأكد جابر حرص، الوزارة على توفير المخزون الاستراتيجي من الادوية والمستلزمات الطبية التي تساهم في تعزيز وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتوفير الادوية لهم.

المصدر: وكالات