رغم ”كورونا“.. المنافسة تصل إلى أوجها في سوق الهواتف الذكية

ما زالت المنافسة الكبيرة قائمة بين الشركات المنتجة للهواتف الذكية. فرغم تفشي “كورونا”، والشركات تواظب على الكشف عن هواتفها الجديدة، وهذا ما فعلته “آبل” مؤخراً بعدما أعلنت عن هاتفها الجديد “iPhone SE”، الذي تصل تكلفته إلى 399 دولاراً، ويأتي مع معالج A13 Bionic الذي يعمل على تشغيل آيفون 11.

إلى ذلك، تستعد شركة “LG” للإعلان رسمياً عن هاتفها الجديد “LG V60 ThinQ 5G” الداعم لتقنية الجيل الخامس 5G والذي سيحتوي على كاميرا “Raindrop”.

أما شركة “ون بلس”، فقد طرحت أيضاً هاتفيها “OnePlus 8″ و”Oneplus Pro 8”. كذلك، فإنّ شركة “موتورولا” كشفت أنها ستنظم بثاً مباشراً، للإعلان عن أهم هواتفها الذكية الأكثر تطوراً وهو “إيدج بلس Edge+”، وهو يأتي بشاشة 6.7 بوصة، وبكاميرا 108-megapixel ومعالج Snapdragon 865 متميز مع بطارية 5000 أمبير.

المصدر: اخبار الان