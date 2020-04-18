الصين: ارتفاع يومي طفيف بالإصابات الجديدة بفيروس كورونا معظمها وافدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، بارتفاع عن 26 حالة أعلنت في اليوم السابق.

وبحسب اللجنة، ومن حالات الإصابة الجديدة كانت 17 حالة لأشخاص جاءوا من الخارج، بارتفاع عن 15 حالة في اليوم السابق.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 82719 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 4632.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية الصينية مؤخرا أن الحكومة وافقت على إجراء تجارب سريرية على لقاحين خاملين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الصين قد حصلت في مارس على الموافقة على إجراء تجربة سريرية أخرى للقاح ضد فيروس كورونا طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة كانسينو للتكنولوجيا الحيوية، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، وذلك بعد أن قالت شركة مودرنا الأمريكية لتطوير العقاقير، إنها بدأت بإجراء تجارب على البشر للقاحها مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

المصدر: وكالات