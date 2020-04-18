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April 18 2020 - 11:00

الاكوادور تمدد الحجر حتى 26 نيسان/ابريل

منذ 1 ساعة 18 April، 2020
الاكوادور
أخبار دولية - الاكوادور

أعلنت الإكوادور التي تعتبر إحدى دول أميركا اللاتينية الأكثر تضررا من مرض كوفيد-19، الجمعة انها مددت حتى 26 نيسان/ابريل اجراءات الحجر ومنع التجول التي تم اتخاذها قبل شهر من اجل كبح الوباء.

وقالت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو في مؤتمر صحفي “الإجراءات التقييدية وإجراءات العزل سيتم الابقاء عليها أسبوعا إضافيا” حتى 26 نيسان/أبريل.

وهذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 17.5 مليون نسمة تضرر بشدة من الفيروس، مع اكثر من 8500 حالة مؤكدة بينها 420 وفاة على الاقل منذ 29 شباط/فبراير.

وتدفع مدينة غواياكيل العاصمة الاقتصادية للإكوادور الثمن غاليا نتيجة خلل مدمر في إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، لتصبح واحدة من أكثر المدن تضررا من الوباء في أميركا اللاتينية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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