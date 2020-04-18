تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الجمعة، عن تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو خلال اليوم.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 21 حالة جديدة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالداء.

وشدد المركز على أن المتوفين عانوا كذلك من أمراض مزمنة، فيما تراوحت أعمارهم من 34 إلى 91 عاما.

وسجلت في روسيا حتى اليوم 30008 إصابات مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، بما في ذلك 273 وفاة و2590 حالة شفاء.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة للوباء في البلاد حيث تم رصد 18105 مصابين في العاصمة، بما في ذلك 127 حالة وفاة، حسب الإحصائية العامة الأخيرة.

المصدر: وكالات