أول ولاية أمريكية تعلن بدء عملية رفع القيود العامة بسبب كورونا يوم الاثنين

وقع حاكم تكساس الأمريكية، غريغ إيبوت، اليوم الجمعة، 3 أوامر تنفيذية تنص على بدء إجراءات فتح الحياة العامة في الولاية لتصبح الأولى التي تطلق عملية رفع القيود في البلاد.

وأعلن إيبوت، في مؤتمر صحفي، أنه أصدر 3 أوامر تنفيذية ستبدأ عملية “فتح تكساس”، مبينا أنها تقضي باستئناف أنواع معينة من الأنشطة التي تعتبر أنها لا تحمل مخاطر نشر فيروس كورونا وتشكل أقل درجة من التهديد، مشددا في الوقت نفسه، على أن المدارس ستبقى مغلقة حتى انتهاء السنة الدراسية.

وأفاد إيبوت بأنه قرر تشكيل فريق عمل خاص بتطبيق هذه الإجراءات يشمل خبراء طبيين معتبرين وزعماء في القطاعين الخاص والعام لضمان سير العملية بشكل آمن واستراتيجي.

وتتمثل الخطوة الأولى بإعادة فتح المنتزهات اعتبارا من الاثنين لكن شريطة تطبيق متطلبات معينة بينها ارتداء الكمامات الطبية وعدم التكتل في مجموعات تضم أكثر من 5 أشخاص ومنع اقتراب الناس من بعضهم بعضا لمسافة تقل عن 180 سنتيمترا.

والأربعاء سيتم رفع بعض المتطلبات المتعلقة بالقدرات الاستيعابية للمستشفيات وقواعد الحماية الذاتية الخاصة بالموظفين.

ومن المخطط أن تبدأ يوم 24 أبريل عملية إعادة فتح بعض المحلات التجارية مع فرض قواعد خاصة مؤقتة لعملها.

وتعليقا على هذه القرارات، قال حاكم الولاية: “إننا أظهرنا قدراتنا على مواصلة احتواء COVID-19 مع تبني معايير آمنة ستمكننا من بدء فتح تكساس وتجاوز هذه الجائحة”.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إرشادات جديدة حول إعادة فتح اقتصاد الولايات تسمح لبعض حكامها إطلاق هذه العملية قبل 1 مايو حال تسجيل تراجع للجائحة فيها.

وحتى الجمعة سجلت في تكساس 17.2 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها أكثر من 400 وفاة.

المصدر: وكالات