ترامب: وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تصل إلى 65 ألف حالة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي لخلية أزمة مواجهة جائحة فيروس كورونا، إنه يتوقع وصول عدد الوفيات جراء الوباء في بلاده إلى 65 ألف حالة.

وأضاف ترامب أنه سيتم توفير أكثر من خمسة ملايين اختبار للفيروس القاتل كل أسبوع، بهدف الإسراع في إعادة فتح البلاد.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.

وقال ترامب في إعلان برنامج مساعدة المزارعين إن “هؤلاء أناس رائعون وهم أمريكيون عظام لم يشتكوا قط.. إنهم يفعلون فقط ما يتعين عليهم فعله”. وسيتضمن البرنامج 16 مليار دولار على شكل مدفوعات مباشرة.

المصدر: وكالة رويترز