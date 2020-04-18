المكسيك تسجل 546 وفاة و6875 إصابة جدد بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2020 - 05:12

المكسيك تسجل 546 وفاة و6875 إصابة جدد بفيروس كورونا

منذ 2 ساعة 18 April، 2020
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