ترامب: نتوقع أن يصل عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة ما بين 60 و65 ألفا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2020 - 05:12

ترامب: نتوقع أن يصل عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة ما بين 60 و65 ألفا

منذ 2 ساعة 18 April، 2020
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