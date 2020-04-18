المحلل العسكري للقناة الـ 13 العبرية الون بن دافيد : السياج الحدودي قطع في ثلاث نقاط مختلفة، في منطقة “المطلة” ومنطقة “يفتاح” ومنطقة “أڤيڤيم”، وهذا يدل على عملٍ منسق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2020 - 03:02
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المحلل العسكري للقناة الـ 13 العبرية الون بن دافيد : السياج الحدودي قطع في ثلاث نقاط مختلفة، في منطقة “المطلة” ومنطقة “يفتاح” ومنطقة “أڤيڤيم”، وهذا يدل على عملٍ منسق
منذ 2 ساعة
18 April، 2020
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