الإعلام الحربي : يتم التداول عبر بعض مجموعات الواتس أب الإخبارية، خبر منسوب للإعلام الحربي المركزي عن عملٍ للمقاومة في جنوب لبنان، هذا الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلا، ونأمل عدم التداول به – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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April 17 2020 - 23:02

الإعلام الحربي : يتم التداول عبر بعض مجموعات الواتس أب الإخبارية، خبر منسوب للإعلام الحربي المركزي عن عملٍ للمقاومة في جنوب لبنان، هذا الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلا، ونأمل عدم التداول به

منذ 1 ساعة 17 April، 2020
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