ظهور إصابة ثانية بالكورونا في الضنية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في الضنية، أنه ظهرت في بلدة سير الضنية، أول إصابة بفيروس كورونا، وتبين أن الشاب (ح. ز) الذي يعمل في تربية النحل، مصاب بالفيروس، بعدما ظهرت عليه عوارضه قبل عدة أيام؛ وبعد تواصله مع المعنيين في خلية الأزمة في الضنية، التابعة لاتحاد بلديات الضنية، بالتعاون مع طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني، تم توجيهه إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، للقيام بالفحوصات اللازمة، حيث ظهرت النتيجة إيجابية.

والإصابة الحالية هي الثانية في الضنية، بعد الإعلان عن ظهور أول إصابة في المنطقة في بلدة عاصون، في 3 نيسان الماضي، عندما أعلن عن إصابة الشاب (ف. د) بالفيروس، وهو تماثل حاليا للشفاء، بعدما تلقى العلاج في مستشفى الحريري في بيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام