السيد للحريري: أنا رفعت حصانتي إرفعها أنت ولاقيني في لاهاي

قال النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على تويتر “إلى سعد الحريري ومحمد زهير الصديق ومن يرغب، لقد قلت علنا وأكرر: ادعى أزلامك للتشهير بنا، أن محاضر لجنة التحقيق عثرت عندنا في 2005 على 27 مليون دولار، وقلت إذا كانت اللجنة كما تقولون، قد عثرت على 27 مليون دولار، فأكون قد قبضتها ثمنا لقتل الشهيد! ومجددا لأنكم كاذبون، رافع حصانتي، وبلطوا البحر”.

وفي تغريدة أخرى، قال “ولازم تعرف شيخ سعد، إني سبقتك بتحضير ملف للمحكمة الدولية، إنكم استندتوا زورا، لمحضر مش موجود بتحقيقات اللجنة، لإيهام الرأي العام زورا، بأنكم صادقون بمبلغ الـ 27 مليون دولار، وإذا المرة الماضية زمطوا بتزويرة محمد الصديق لاعتقالنا، هالمرة لأ، أنا رفعت حصانتي، إرفعها أنت، ولاقيني في لاهاي”.

وأرفق مع التغريدة الثانية، صورة عن تغريدته منذ خمسة أيام، التي رد فيها على الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري، وورد فيها ذكر مبلغ 27 مليونا، كالآتي: وعلى فكرة، إذا مبلغ ال 27 مليون دولار صحيح، خبروا اللجنة المبلغ قبضته ثمن قتل رفيق الحريري، وبلطوا البحر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام