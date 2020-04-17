اعلام العدو: دورية من الجيش الإسرائيلي شخصت ثغرة في السياج الحدودي مع لبنان

افاد مراسل القناة 12 العبرية ان”دورية من الجيش الإسرائيلي شخصت صدع (ثغرة) في السياج الحدودي في منطقة الجليل الأعلى، لم يظهر في عملية الرصد أي اثار. كجزء من التدبير العسكري اطلقت قنابل مضيئة سمعت جيداً في المنطقة وتم تفتيش المكان كجزء من التدبير،لا تأثير للأمر على المستوطنات الحدودية حالياً”.

وافادت الوكالة الوطنية منذ قليل عن سماع أصوات أربع قذائف مقابل قرية البستان- يارين، مصدرها بركة ريشة داخل الشريط المحتل.

كما افادت الوكالة “أنه يسجل منذ الساعة الثامنة من مساء اليوم، قيام قوات العدو الاسرائيلي بإلقاء عدد من القنابل المضيئة فوق الأطراف الشرقية – الجنوبية لبلدة ميس الجبل، بالتزامن مع سماع أصوات تفجيرات تتردد أصداؤها في المنطقة ومصدرها الجانب الفلسطيني المحتل،ولاحقا أطلقت القوات المعادية 6 قنابل مضيئة فوق ميس الجبل، ورصد تحرك لآليات العدو على الحدود في كروم الشراقي”.

المصدر: اعلام العدو + الوكالة الوطنية