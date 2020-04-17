سماع دوي قذائف مصدرها المنطقة المحتلة مقابل يارين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 17 2020 - 23:02

سماع دوي قذائف مصدرها المنطقة المحتلة مقابل يارين

منذ 2 ساعة 17 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة