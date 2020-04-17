الوكالة الوطنية للإعلام :قوات العدو الاسرائيلي تطلق في هذه الأثناء قنابل مضيئة بشكل كثيف في محيط موقع العباد مقابل بلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2020 - 21:26

الوكالة الوطنية للإعلام :قوات العدو الاسرائيلي تطلق في هذه الأثناء قنابل مضيئة بشكل كثيف في محيط موقع العباد مقابل بلدة حولا

منذ 21 mins 17 April، 2020
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