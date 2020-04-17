مصرف لبنان: تسديد قيمة التحويلات الالكترونية يجب أن يتم بسعر السوق في يوم التسديد

أوضح مصرف لبنان، في بيان وزعته وحدة الإعلام، أن القرارالوسيط المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية “جاء بناء على طلب هذه الشركات ولتسهيل خدمة الزبائن”.

أضاف إن “عمليات تسديد قيمة التحويلات الالكترونية الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية، يجب ان تتم بسعر السوق في يوم التسديد مهما كان السعر، وليس بحسب سعر مثبت، وكل ما يتم تداوله عن تثبيت سعر الصرف لتسديد التحويلات الالكترونية بالليرة غير صحيح”.

وختم “تذكير ان بامكان العملاء الراغبين بالحصول على نقد بالدولار الأميركي، استعمال الحسابات الخاصة التي تم فتحها في المصارف لهذه الغاية”.

وأشار إلى أنه كان قد أصدر تعميما “في ما خص حرية التصرف بالأموال الواردة والجديدة أو fresh money”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام