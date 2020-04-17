نتائج فحوصات الـ PCR في تنورين والبترون وشكا سلبية

أعلن رئيس مجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي الدكتور وليد حرب أن “نتائج فحوصات الـPCR التي أجريت في المستشفى، وطالت 32 شخصا، صدرت اليوم وقد جاءت سلبية”.

وشكرت إدارة المستشفى في بيان “الجامعة اللبنانية الأميركية، بشخص رئيسها الدكتور جوزاف جبرا، وعميد كلية الطب الدكتور ميشال معوض، والفريق الطبي والإداري المرافق، على تقديمهم المختبر الجوال، وإجراء هذه الفحوصات مجانا”.

وأكدت “سنبقى إلى جانب أهلنا في منطقة البترون والشمال، في هذه المحنة التي يمر بها لبنان”.

وطلبت من الجميع “تتبع الأخبار المتعلقة بها حصريا من الإدارة، أو من الموقع الرسمي للمستشفى”.

البترون

كما صدرت نتائج الفحوصات، التي أجراها مختبر جامعة LAU ل 25 شخصا في مستشفى البترون، بالتعاون مع اللجنة الطبية في بلدية البترون، وجاءت النتائج سلبية.

وشكر رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك، وإدارة مستشفى البترون “إدارة جامعة LAU وفريقها الطبي، على الجهود التي تبذل للحد من انتشار كورونا”.

شكا

بدورها، تسلمت خلية الأزمة في بلدية شكانتائج فحوصات 24 شخصا، التي جاءت جميعها سلبية أيضا.

وهنأت البلدية أهالي البلدة “بالنتائج التي أثبتت أن الشكاويين يلتزمون التعبئة العامة التزاما تاما”.

وشكرت البلدية “جامعة LAU على عملها، لترصد فيروس كورونا المستجد، في مسوحاتها الميدانية، عملا على احتوائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام