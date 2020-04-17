761 وفاة في #فرنسا جراء الإصابة بكوفيد-19 والحصيلة 18681 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 17 2020 - 21:26

761 وفاة في #فرنسا جراء الإصابة بكوفيد-19 والحصيلة 18681

منذ 32 mins 17 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة