وزارة الصحة السورية تعلن عن 5 إصابات جديدة ما يرفع عدد الاصابات الى 38 اصابه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2020 - 21:26

وزارة الصحة السورية تعلن عن 5 إصابات جديدة ما يرفع عدد الاصابات الى 38 اصابه

منذ 53 mins 17 April، 2020
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