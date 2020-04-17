مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الجمعة 17-4-2020

تخطينا القطوعَ الأسودَ معَ كورونا بفضلِ الاجراءاتِ الحكوميةِ والاستجابةِ الشعبية، ويمكنُنا قطعُ اشواطٍ ايجابيةٍ في المساراتِ الاقتصاديةِ والماليةِ اِن أَحكمت الحكومةُ خُطتَها وتعاونَ الشعبُ مع لغةِ المنطق، لا لغةِ الغرائزِ التي لا تحتاجُ الى فحوص pcr سياسيةٍ وانما اتقنَ اللبنانيون تشخيصَها من خلالِ العوارضِ الظاهرةِ على الاعلام.

فيما التحري عن الفايروس المحرِّكِ للهبةِ الاعلاميةِ والسياسيةِ المستجدةِ حتى زمنِ كورونا، كشفَ أن وكرَ عوكر وما يَبُخُّهُ عبرَ مقابلاتٍ على الاعلامِ كانَ اشبهَ بالبيانِ رقمِ واحدٍ لمنظومتِه من اجلِ التحركِ بوجهِ الحكومةِ وأدائِها ومساعيها الاقتصاديةِ والماليةِ والاجتماعيةِ التي اِن تمت، عطلت على السفيرةِ الاميركيةِ وادارتِها منظومةَ التحكمِ التابعةَ لها – اشخاصاً وجِهاتٍ – بارزاقِ اللبنانيينَ قبلَ اعناقِهم. منظومةٌ هي بلا ادنى شكٍ تُستخدمُ لعشراتِ السنينَ بوجهِ الاقتصادِ اللبناني والاستقرارِ اللبناني والازدهارِ المجتمعي..

سفيرةٌ أكثرت من اطلالاتِها الاعلاميةِ وزياراتِها السريةِ حتى في زمنِ كورونا بحثاً عن شدِ عصبٍ قبلَ ان تقطعَ الحكومةُ باجراءاتِها اعصابَ الشبكاتِ المتحكمةِ بالماليةِ العامة، والتي المحَ اليها رئيسُ الحكومةِ حسان دياب بانها تُمَثِّلُ اقلَ من اثنينِ بالمئةِ من المودعينَ في القطاعِ المصرفي اللبناني، والتي تتقاطعُ عندَها كلُ الحساباتِ الماليةِ والسياسيةِ والاجتماعيةِ المسيطرةِ على البلادِ والعبادِ لسنوات..

سمعَ اللبنانيون بالامسِ رئيسَيَّ الجمهوريةِ والحكومةِ ولمسوا مساراً جدياً بالعملِ ورفضِ التجني في آن، وسيسمعونَ الكثيرَ من المواقفِ والتصريحاتِ المقابلة، وربما حتى بعضَ التحركاتِ في الشارعِ تحتَ عناوينَ مطلبية، ممن هم وقودُ الاثنينِ بالمئة، وبالمناسبةِ هي النسبةُ ذاتُها التي تتحكمُ بسعرِ الدولارِ اليومَ وتبتزُ به اللبنانيينَ قبلَ حكومتِهم..

والوباءُ بالوباءِ يُذكر، فقد أحكمت الحكومةُ اجراءاتِها بوجهِ كورونا عبرَ خطواتِ الحجرِ المُلزِم، وتعملُ على بلورةِ خطةٍ عكسيةٍ آمنةٍ فائقةِ الدقّةِ للتعاملِ معَ هذا الوباء..

وباءٌ يضعُ اربعةَ ملياراتٍ ونصفَ المليارِ انسانٍ في الحجرِ المنزلي بحسبِ احصاءاتِ منظمةِ الصحةِ العالمية، ووضَعَ رئيسَ الولاياتِ المتحدةِ الاميركيةِ في حالٍ من الجنون، وهو الذي يتحدى كلَ النصائحِ والدراساتِ الطبيةِ التي تطلبُ منه الابقاءَ على اجراءاتِ العزل، معلناً انه سيذهبُ بطريقةٍ تدريجيةٍ نحوَ فتحِ الاسواقِ الاقتصادية، ما ينذرُ الاميركيينَ بحسبِ الخبراءِ بالكارثةِ الكبرى..

المصدر: قناة المنار