الصحة المصرية: 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 2844 و9 وفيات ترفع الإجمالي إلى 205 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2020 - 21:26

الصحة المصرية: 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 2844 و9 وفيات ترفع الإجمالي إلى 205

منذ 2 ساعة 17 April، 2020
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