الصحة الإسبانية: تسجيل 348 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 19478 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2020 - 19:52

الصحة الإسبانية: تسجيل 348 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 19478

منذ 15 mins 17 April، 2020
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