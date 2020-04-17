كورونا يجبر النرويج على إطلاق سراح سجناء والأساور الإلكترونية بديلة عن التوقيف

أعلنت هيئة المؤسسات الإصلاحية النرويجية، اليوم الجمعة، أنها ستطلق سراح جزء من السجناء في السجون مع إلزامهم بارتداء أساور إلكترونية وذلك بهدف منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الهيئة “هيئة المؤسسات الإصلاحية تنقل المحكوم عليهم من السجون إلى نظام الرقابة الإلكترونية من أجل منع انتشار العدوى في السجون، يُنقل 405 شخصاً إلى الحجز المنزلي مع أساور إلكترونية، وقد تم إطلاق 94 شخصاً على هذه الشروط”.

هذا واقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في النرويج من 7 آلاف شخص، وعدد الوفيات وصل إلى 161 حالة.

المصدر: وكالة سبوتنيك