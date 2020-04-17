روسيا تسجل أول حالات وفاة بـ”كوفيد-19″ بين صفوف العاملين بقطاع صناعة الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالتين وفاة بين موظفيها في قطاع صناعة الفضاء بفيروس كورونا المستجد بعد تأكيد إصابتهما بـ”كوفيد-19”.

وقال متحدث باسم المكتب الصحفي للوكالة “بلغ إجمالي عدد العاملين في مجال الفضاء المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد حتى 17 نيسان/أبريل 42 شخصاً، تعافى منهم أربعة، وتوفي اثنان من المتخصصين، بأعمار تناهز الـ 62 و68 عامًا على التوالي، في المستشفيات، وتوفي موظف في شركة أخرى، كان على قائمة المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بسبب الالتهاب الرئوي الثنائي عن عمر يناهز الـ58 عامًا”.

هذا وأعلن المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، في الـ18 من شهر آذار/مارس الماضي، أن الوكالة تخطط لإجلاء جميع موظفيها من قاعدة كورو الفضائية (أميركا الجنوبية) بسبب وباء فيروس “كورونا”.

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بالفيروس في 78 إقليماً من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 326007 إصابة، مشيراً إلى تسجيل 41 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ وإجمالي الوفيات 273 شخصا، بينمى تعافى 286 شخص وغادروا المستشفيات ليبرلغ بذلك عدد المتعافيين من “كوفيد-19” 2590 شخصاً.

المصدر: وكالة سبوتنيك