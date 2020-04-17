الجيش الروسي يدخل معركة القضاء على فيروس “كورونا”

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنشاء احتياطي من 10 آلاف عسكري و 3.5 ألف وحدة من المعدات في القوات المسلحة الروسية لمساعدة الأقاليم في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال شويغو، اليوم الجمعة، خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين “تم إنشاء احتياطي في القوات المسلحة الروسية من أجل مساعدة الأقاليم الروسية… ولتنفيذ المهام المكلفة بها تم تخصيص 3.5 ألف وحدة من المعدات الخاصة ونحو 10.12 ألف عسكري”.

كما أشار شويغو إلى إعداد 4.9 ألف سرير في المستشفيات العسكرية لمساعدة الأقاليم الروسية، وبحلول 15 أيار/مايو ستكون القوات المسلحة مستعدة لتوفير 7.5 ألف مكان مجهز و 5.2 ألف طبيب عسكري لرعاية المواطنين، مضيفاً أنه تم أيضاً تجهيز 65 فريق تمريض إنعاش و20 منهم بادروا العمل في مستشفيات العاصمة.

وتابع “تم تحضير 7 مستشفيات متنقلة كل واحدة منها تحوي 100 سرير و3 فرق طبية خاصة، كما تم تحضير 450 سريرا في سفينة “ايرطش” في فلاديفوستوك”.

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا ، اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بالفيروس في 78 إقليماً من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 326007 إصابة.

المصدر: وكالة سبوتنيك