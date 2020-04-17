سلسلة اجتماعات لوزير الصحة قبيل إطلاق مرحلة زيادة عدد الفحوصات

عقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، في إطار رفع الجهوزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سلسلة اجتماعات مع فريق عمل الوزارة للبدء بتوزيع المساعدات الطبية التي تلقاها لبنان من كل من الصين وقطر، وتشتمل على 3000 فحص PCR ومئتي جهاز قياس حرارة من الصين، وأحد عشر طنا من أطقم PPE للعاملين في القطاع الطبي ومستلزمات طبية أخرى من قطر.

وسيبدأ غدا تنفيذ مرحلة زيادة عدد فحوصات الـ PCR يوميا وتوزيع المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية، من ضمن خطة وزارة الصحة العامة التي ترتكز في شكل خاص على زيادة عدد الفحوصات والعينات العشوائية في مختلف المناطق، ما سيتيح تحديد مرحلة الوباء واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك.

وقد نوه وزير الصحة العامة ب”المجهود الإستثنائي الذي تبديه فرق عمل الوزارة منذ بدء تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الوباء، والذي يضطرها الى العمل بشكل متواصل ومفتوح حتى ساعات متأخرة وفي أيام العطل، لتأمين المواكبة الحثيثة لتنفيذ هذه الخطة بشكل يحقق مصلحة الوطن والمواطنين كافة في مختلف المناطق اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام