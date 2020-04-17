بوتين يشدد على إنجاز تجهيز المرافق الطبية في أقاليم روسيا بحلول 28 نيسان / أبريل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن العمل على إنشاء صندوق أسرّة المستشفيات المتخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في روسيا يجب أن يكتمل بحلول 28 نيسان/ أبريل .

وقال بوتين في اجتماع حول سير بناء وإعادة تجهيز المرافق الطبية في مناطق أقاليم روسيا، بثته قناة ” روسيا – 24 ” :”كانت المهمة وضع 95 ألف سرير متخصص إضافي في المناطق لتقديم المساعدة للمرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا. في 3 نيسان/أبريل، كانت 30 بالمئة من هذه الأسرة جاهزة، ووفقًا للمعلومات، بلغت 72بالمئة حتى يوم أمس. وبحلول 28 أبريل، يجب أن ينجز هذا العمل بالكامل” .

وأضاف بوتين “لذلك، أطلب زيادة الوتيرة قدر ممكن والإبلاغ اليوم عن المشاكل المتعلقة بتجهيز صندوق أسرّة المتخصصة، وشراء المعدات، وإعادة تجهيز عمل المستشفيات والأقسام الوبائية، وفي أي المناطق، ما الذي يتم القيام به على وجه التحديد من أجل حل هذه المشاكل السريعة”.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا ، اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بالفيروس في 78 إقليماً من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 326007 إصابة.

المصدر: وكالة سبوتنيك