ناجحو مجلس الخدمة لوظيفة أستاذ ثانوي: لتحرير ملفنا

ناشد الناجحون في مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي، في رسالة مفتوحة الى وزير التربية طارق المجذوب، “العمل على تحرير ملف الناجحين الثانويين بعدما أشبع درسا ونقاشا في مجلسي النواب والوزراء، وذلك بمواكبة حاجات ملاك التعليم الثانوي الفعلية التي تزيد عن 1000 استاذ، لا سيما في ظل التدافع نحو التعليم الرسمي جراء الازمة الاقتصادية”.

ولفتوا، الى أن “لزاما على وزارة التربية، بالتوافق مع مجلس الوزراء، اقرار مراسيم جديدة للتعيين بهدف ملء الشواغر، وفق دراسات حاجات علمية دقيقة، لا وفق دراسات تراعي التنفيع السياسي، على اعتبار ان المادة 80 من قانون موازنة 2019 قد حفظت حق جميع الناجحين في مباريات مجلس الخدمة في التعيين، ولم تشر، من قريب او بعيد، الى التعيين الانتقائي، وخصوصا أن جزءا كبيرا من الناجحين هم من المتعاقدين في القطاع التعليمي، وهذا ما لا يكبد الخزينة العامة أي أعباء مالية اضافية”.

وطالبوا المكاتب التربوية للأحزاب السياسية الفاعلة في الحكومة بـ “إزالة العقبات التي تحول دون تعيين جميع الناجحين وفق حاجة وزارة التربية الحقيقية، بعدما بلغ الفقر والبطالة والهجرة معدلات خطيرة ومخيفة، من شأنها أن تهدد الامن المجتمعي برمته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام