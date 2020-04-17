ناجحو مباريات مجلس الخدمة لصالح الطيران المدني طالبوا بحل هذا الملف نهائيا

وجه الناجحون في مجلس الخدمة المدنية، لصالح المديرية العامة للطيران المدني، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة حسان دياب، شكروه فيها على توقيع مراسيم الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، ولفتوا الى أن “مرسومنا كناجحين في المديرية العامة للطيران المدني قد سبق توقيعه في عهد الحكومة السابقة، وهو ما يزال قابعا في أدراج قصر بعبدا منذ صيف 2018 في انتظار التوقيع النهائي لفخامة رئيس الجمهورية”.

وناشدوا دياب أن “تكمل معروفك مع شبان وشابات لم يستجدوا وظيفة لا يستحقونها من زعيم حزب أو طائفة، بل لجأوا الى الطريقة القانونية والسليمة للدخول الى الوظيفة العامة، من خلال امتحانات مجلس الخدمة المدنية المشهود بنزاهتها، أن تسعى مع فخامة رئيس الجمهورية لحل معضلة هذه المراسيم نهائيا ولمرة أخيرة وتنهي معاناة دامت لسنوات، خصوصا ان اعتماداتنا المالية مرصودة في موازنات الاعوام السابقة، وقد سبق ونجحنا في المباراة منذ ما قبل صدور قرار وقف التوظيف وحتى منذ ما قبل صدور سلسلة الرتب والرواتب، وذلك يضعنا في خانة من يحق لهم بالتعيين في الوظيفة، خصوصا أنه لو لم يكن هناك من أموال مرصودة لتوظيفنا ما كان ليتم توقيع مراسيمنا من قبل وزير المال ورئيس الحكومة، وما كانت مراسيمنا لتصل إلى قصر بعبدا”.

وختموا “كناجحين لصالح المديرية العامة للطيران المدني نحن حاجة ملحة في المطار، وخصوصا إن هذا المرفق حيوي وهام وأحد الشرايين الرئيسية للدولة، نأمل ان يكون توقيعك اليوم بداية نهاية كابوس كل شاب وشابة نجح بكفاءته في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، بعيدا عن الحسابات الطائفية، وخصوصا أننا من الفئة الرابعة التي لا تنطبق عليها قاعدة التوزيع الطائفي، ولسنا من الفئات الأولى أو الثانية، كما أن عددنا لا يؤثر بشيء مقارنة بحجم القطاع العام، ونأمل أن يتم حل هذا الملف بشكل نهائي فينال كل صاحب حق حقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام