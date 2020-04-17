التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات محلة انفاق المطار باتجاه خلدة الاضرار مادية ودراج من مفرزة سيربعبدا في المحلة للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2020 - 16:30

التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات محلة انفاق المطار باتجاه خلدة الاضرار مادية ودراج من مفرزة سيربعبدا في المحلة للمعالجة

منذ 27 mins 17 April، 2020
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