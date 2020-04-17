حماس: الباب مفتوح أمام أي وسيط يحمل إجابات جادّة وعملية من الاحتلال على هذا العرض – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2020 - 14:46

حماس: الباب مفتوح أمام أي وسيط يحمل إجابات جادّة وعملية من الاحتلال على هذا العرض

منذ 44 mins 17 April، 2020
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