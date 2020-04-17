حماس: المبادرة التي قدمتها الحركة ما زالت معروضة على الاحتلال، والتي تأتي في سياق إنساني نظرا للمخاطر الصحية المحدقة بالأسرى في ظل جائحة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2020 - 14:46

حماس: المبادرة التي قدمتها الحركة ما زالت معروضة على الاحتلال، والتي تأتي في سياق إنساني نظرا للمخاطر الصحية المحدقة بالأسرى في ظل جائحة كورونا

منذ 44 mins 17 April، 2020
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