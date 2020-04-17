العدو الاسرائيلي يطلق النار صوب مزارعين شرقي رفح وقنابل غاز صوب رعاة أغنام شرقي بلدة جحر الديك بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2020 - 14:44

العدو الاسرائيلي يطلق النار صوب مزارعين شرقي رفح وقنابل غاز صوب رعاة أغنام شرقي بلدة جحر الديك بقطاع غزة

منذ 44 mins 17 April، 2020
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