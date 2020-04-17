المفتي قبلان: لتمكين الإنسان من حقوقه الاجتماعية والسياسية والمالية

أكد “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان الجمعة على “ضرورة تمكين الإنسان من حقوقه الأخلاقية والروحية والتربوية والاجتماعية والسياسية والمالية”.

وقال المفتي قبلان “مع أن الجرائم السياسية والإدارية والاقتصادية والنقدية كانت بحجم خيانة وطن إلا أن ذلك لم يسفر عن أية محاسبة أو محاكمة تنقذ البلد وتستعيد إمكاناته”، وتابع “اليوم نعيش آخر حالات الأمل المتبقي لإنقاذ مشروع الدولة وإلا نحن أمام كارثة كبرى”.

وحذر المفتي قبلان من “التفريط بالدور الاجتماعي والإنقاذي للحكومة”، ورأى ان “أي إصلاح أو إنقاذ لا يسترد دور الدولة الاجتماعي الاقتصادي هو مضيعة للوقت”، ولفت الى أن “الدولة منهوبة بإقرار الجميع وقرارهم”.

وطالب المفتي قبلان “الحكومة ان تبرهن للبنانيين بالوقائع والشفافية أنها لن تساوم على مصلحتهم ومصلحة بلدهم وأنها لن تقبل بأقل من حقوقهم في العيش بعزة وكرامة في ظل دولة تحترم مواطنيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام