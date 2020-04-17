وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الاصابات الى 668 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2020 - 12:56

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الاصابات الى 668

منذ 6 mins 17 April، 2020
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