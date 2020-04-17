الجيش اللبناني أعلن توقيف مرتكب جريمة زحلة

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الجمعة “أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة جديتا – البقاع، المدعو (م .س)، الذي أقدم فجر اليوم على إطلاق النار من مسدسه الحربي في اتجاه والدته وشقيقتيه، مما أدى إلى مقتل الوالدة وإحدى الشقيقتين وإصابة الأخرى بطلق ناري في الرأس، نقلت إلى مستشفى شتورا للمعالجة”.

واضاف البيان “قد ضبط في حوزة الموقوف مسدس حربي مجهز بكاتم للصوت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

وكانت قد أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في وقت سابق الجمعة أنه “عثر عند السادسة والنصف من صباح اليوم على ل.ي.ع مواليد العام 1975 وابنتها م. مواليد العام 2000 جثتان داخل منزلهما في بلدة جديتا قضاء زحلة، نقلهما الدفاع المدني الى مستشفى شتوره”، وتابعت “فيما نقلت ج. الابنة الكبرى للضحية، (22 عاما)، الى المستشفى نفسه، بسبب إصابتها برصاصة في صدرها وحالها حرجة”، واضافت “كان جيران العائلة سمعوا إطلاق رصاص، وأبلغوا عناصر القوى الامنية التي حضرت على الفور وبوشرت التحقيقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام