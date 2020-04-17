وزيرة العدل: تجزئة التشكيلات جاء وفق المادة 13 من القضاء العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 17 2020 - 12:56

وزيرة العدل: تجزئة التشكيلات جاء وفق المادة 13 من القضاء العسكري

منذ 18 mins 17 April، 2020
الوزيرة ماري كلود نجم
غير مصنف

قال المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم في بيان له الجمعة “تناولت بعض الجهات السياسية قرار وزيرة العدل إحالة مرسوم التشكيلات القضائية بما يدل على عدم معرفة عميقة بالقانون”.

واضاف البيان “للتذكير فإن جميع مراسيم التشكيلات التي صدرت منذ العام 2001 تضمنت في وقت واحد توقيعي وزيري العدل والدفاع، أما هذه المرة فإن تجزئة وزيرة العدل مرسوم التشكيلات إلى مرسومين من شأنه أن يحصر توقيع وزيرة الدفاع بمرسوم تعيين القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية وفقا للمادة 13 من قانون القضاء العسكري، دون توقيعها على التشكيلات المتعلقة بالقضاة لدى المحاكم العدلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة