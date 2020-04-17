حركة “الجهاد” تحذر العدو الاسرائيلي من المساس بالاسرى في السجون

حذرت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين الجمعة “العدو الإسرائيلي من المساس بالأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية”، محملة “العدو مسؤولية أي تهديد يمس حياتهم داخل السجون”.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن “العدو الإسرائيلي يحاول استغلال الانشغال بمواجهة خطر جائحة كورونا، ليجعل من هذا الوباء تهديدا لأسرانا القابعين في سجونه الظالمة”.

وشددت الحركة على أن “تحرير الأسرى أمانة تتحمل المقاومة مسؤولياتها وهي تخوض واجباتها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والإعداد والتجهيز لمواصلة معركة التحرير والعودة، والمقاومة ملتزمة بهذه المسؤولية”.

وأشارت الحركة الى أن “الحركة الوطنية بكل أطيافها ومكوناتها مسؤولة عن الحفاظ على قضية الأسرى كقضية إجماع وطني وحماية مطالب الأسرى وحقوقهم دونما تمييز ورفض الابتزاز أو المساومة على حقوقهم وحريتهم”.

وأكدت الحركة على “ضرورة حماية عائلات الأسرى ورفض أي تعدي عليهم أو المساس بحقوقهم”، وطالبت “بعودة صرف مخصصات عائلات الأسرى التي تم قطعها دونما وجه حق ووقف ملاحقة الأسرى المحررين وعدم التمييز بينهم أو المساس بحقوقهم”.

المصدر: فلسطين اليوم