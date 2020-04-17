رئيس بيلاروسيا يعول على تطوير العلاقات مع سوريا بدعم من الرئيس الأسد

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الجمعة أنه يعول على تنمية علاقة مثمرة بين بلاده وسوريا بدعم شخصي من الرئيس السوري بشار الأسد.

موقف لوكاشينكو جاء في برقية تهنئة ارسلها إلى الرئيس الأسد، بمناسبة عيد الجلاء، وقال لوكاشينكو “نيابة عن الشعب البيلاروسي وعن نفسي شخصيا، أهنئ الرئيس السوري بشار الأسد والمواطنين السوريين بعيد الجلاء”.

واضاف لوكاشينكو “أنا واثق بأن الشعب السوري سيجد القوة للتغلب على كل الصعوبات وبناء دولة مستقرة وقوية”، وتابع مخاطبا الرئيس الاسد “إنني أتطلع إلى مزيد من التطور المثمر للعلاقات الودية بين بلدينا بدعمكم الشخصي”.

هذا وتحتفل سوريا في 17 نيسان /أبريل، من كل عام، بعيد الجلاء، حيث إنه في هذا اليوم في عام 1946، تم جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية.

المصدر: سبوتنيك