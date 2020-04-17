كينيا: مقتل 12 شخصا خالفوا حظر التجول بسبب كورونا

قتلت الشرطة الكينية 12 شخصا لانتهاكهم حظر التجول المعلن بسبب تفشي وباء كورونا، وهو عدد أكبر من الوفيات بالفيروس المسجلة في البلاد، والتي بلغت 11 وفاة.

وقالت مصادر حقوقية كينية “هناك العديد من الوفيات، إنها حوالي 15، لكننا ما زلنا نتحقق من السبب، لذلك نؤكد على وفاة 12 بسبب مخالفة الحظر”.

وأضافت المصادر “يخشى الناس من الشرطة أكثر من فيروس كورونا، الناس يضعون أقنعة ليس لأنهم يخشون من المرض، بل يخشون أن يتم القبض عليهم وابتزازهم”.

وكانت الحكومة الكينية قد أعلنت حظر تجول من الساعة 19:00 وحتى 05:00 في عموم البلاد بهدف منع انتشار الفيروس.

وحتى مساء الخميس، سجلت كينيا 234 إصابة بالفيروس، فضلا عن وفاة 11 شخصا.

المصدر: روسيا اليوم