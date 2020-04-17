الأمم المتحدة: انكماش الاقتصاد قد يقتل مئات آلاف الأطفال في 2020

حذرت الأمم المتحدة من احتمال وفاة مئات آلاف الأطفال هذا العام نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء كورونا قائلة إن عشرات ملايين آخرين قد يقعون في براثن الفقر المدقع نتيجة للأزمة.

وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش ”ينبغي علينا الآن التحرك للتصدي لكل هذه التهديدات التي تواجه أطفالنا… ينبغي على الزعماء القيام بكل شيء في سلطاتهم لتخفيف أثر الوباء. ما بدأ كطارئ صحي عام تضخم إلى أن (أصبح) اختبارا رهيبا للتعهد العالمي بعدم إهمال أي شخص“.

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن ”المصاعب الاقتصادية التي تواجهها الأسر نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي قد تسفر عن مئات الآلاف من وفيات الأطفال الإضافية في 2020 مما سيبدد التقدم الذي تحقق في العامين إلى الأعوام الثلاثة الماضية بتقليل وفيات الأطفال“.

وفي ظل إغلاق الأنشطة التجارية ودفع أكثر من مليار شخص إلى ملازمة المنازل لتجنب انتشار الفيروس، توقع صندوق النقد الدولي أن يعاني العالم هذا العام من أشد انكماش منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إن ما يتراوح بين 42 و66 مليون طفل قد يسقطون في فقر مدقع هذا العام نتيجة لأزمة كورونا لينضموا إلى ما يقدر بنحو 386 مليون طفل يعيشون بالفعل في فقر شديد بحسب تقديرات العام الماضي.

المصدر: رويترز