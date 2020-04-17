“شارة المعلم”… ماذا جهزت “غوغل بلاي” للأطفال

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تحديثات كبيرة في متجر “غوغل بلاي” على نظام تشغيل “أندرويد” مخصص للأطفال.

ولفت موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن تحديثات “غوغل بلاي” تسلط الضوء على التطبيقات المناسبة للأطفال. ووضعت تلك التطبيقات الملائمة للأطفال شارة “موافقة المعلم” عليها، لتصبح متاحة لجميع الأطفال.

وطرحت “غوغل” هذا التحديث على “غوغل بلاي” للمستخدمين في الولايات المتحدة، وتنوي أن توسعه على باقي دول العالم في الفترة المقبلة.

ويحتوي متجر “غوغل بلاي” على مجموعة كبيرة من التطبيقات التي تلبي جميع الفئات العمرية تقريبا، ولكن عندما نتحدث عن محتوى خاص بالأطفال، فالمهمة ليست بالسهلة، لذلك وفرت “غوغل” تلك الخاصية لتسهيل تلك المهمة.

تقول غوغل إن هذه التطبيقات ستكون غنية ومسلية على حد سواء، وهو ما سيعني أيضا أن الآباء سيكونوا مطلعين على تلك التطبيقات التي تحمل شارة “وافق عليها المعلم”.

كما ستوفر شركة “غوغل” أيضا علامة تبويب جديدة تحت علامة أطفال kids، والتي تتيح العديد من التطبيقات المرئية بشارات “معتمد من المعلم”.

وقالت ميندي بروكس، مديرة تطبيقات غوغل بلاي: “قررنا إطلاق تلك التقنية في وقت أبكر، لأننا نعلم أن الان الآباء يقضون أوقاتا أطول مع أطفالهم في المنزل، بعد جلوسهم من المدرسة وقضاء المزيد من الوقت معهم ومع شاشات الهواتف الذكية، ولكن نرغب أن يكون ذلك الوقت مفيدا للأطفال أيضا”.

وتابع: “لمشاركة أفضل التطبيقات للأطفال على متجر غوغل بلاي، تعاونا مع خبراء أكاديميين ومعلمين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مستشارينا الرئيسيين، مثل جو بلات من كلية هارفارد للدراسات العليا للتعليم والدكتورة ساندرا كالفرت من جامعة جورجتاون”.

​وأوضحت بروكس كذلك “أن التطبيقات التي تم تقييمها من قبل المعلمين وتتوافق مع معايير الجودة لدينا، تحصل على شارة “وافق المعلم””.

المصدر: سبوتنيك