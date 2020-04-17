ماكرون: هناك فجوات بإدارة الصين لأزمة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2020 - 09:02

ماكرون: هناك فجوات بإدارة الصين لأزمة كورونا

منذ 36 mins 17 April، 2020
ماكرون
لبنان

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا”.

وقال ماكرون الخميس “هناك أشياء حدثت ولا نعرفها”، وذلك ردا على سؤال عما “إذا كانت الأنظمة الاستبدادية أكثر قدرة على إدارة هذا النوع من الأزمات”، وأشار إلى أنه “في الديمقراطيات التي تضمن حرية المعلومات والتعبير، تكون إدارة الأزمة شفافة وتخضع للنقاش”، على حد قوله.

وشدد ماكرون على أنه “من الخطأ القول إن الديمقراطيات تدير الأزمة بشكل أقل كفاءة، لأن الشفافية والتدفق الحر للمعلومات يشكلان ميزة كبيرة لناحية الفعالية”.

المصدر: روسيا اليوم

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