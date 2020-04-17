كورونا يحصد أرواح الآلاف بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا خلال ساعات

سجلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا أكبر عدد من الوفيات خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت أمريكا 4505 وفيات جديدة خلال هذه المدة، ليتجاوز عدد المتوفين بكورونا هناك 33 ألفا، أغلبهم في نيويورك، فيما بلغ عدد المصابين 670 ألف مصاب.

وأظهرت آخر الأرقام التي نشرتها جامعة “جونز هوبكنز” أن عدد الوفيات في نيويورك وحدها بلغ 11477 حالة حتى الآن.

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات وزارة الصحة أمس الخميس وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات، ليصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفاة.

من جهتها، سجلت فرنسا 753 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات على الأراضي الفرنسية إلى 17920، وفق مدير الصحة العامة جيروم سالومون.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات اليومية ألفي حالة.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 22 ألفا، وفي المرتبة الثالثة إسبانيا حيث سجلت حتى الآن 19300 حالة وفاة، وتليها فرنسا بنحو 18 ألف حالة وفاة.

ويخضع أكثر من 4.4 مليار شخص في العالم، أي قرابة 57% من سكان الكوكب، للحجر الصحي حاليا، أو ترغمهم السلطات على البقاء في منازلهم.

المصدر: روسيا اليوم