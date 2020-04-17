أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 17-04-2020

البناء

• استغربت مصادر إعلاميّة رفض وزارة الداخلية ووزارة الإعلام اعتماد البطاقات التعريفية للعاملين في المواقع الإلكترونية الصادرة عن المجلس الوطني للإعلام الذي مضى على تنظيمه للعلم والخبر للمواقع ثماني سنوات من دون وجود هيئة مرجعيّة أخرى للقطاع والذهاب أخيراً لقبول بطاقات تصدرها المواقع نفسها وقد يشوبها الكثير من الفوضى والمحسوبيّة وتساءلت عما إذا كان السبب محاولة تهميش للمجلس؟

• تترقب مصادر أممية ما يجري في الخليج بين الأميركيين والإيرانيين وتحاول ربطه بما يجري حول صيغة وقف النار في اليمن، وما إذا كانت رسائل تتصل بتلك المفاوضات أم أن الأمر على صلة بطلبات إيران برفع العقوبات عن مستورداتها في القطاع الصحيّ وقد بدأت تحقق نجاحاً خصوصاً مع تفعيل صيغة أنستكس الأوروبيّة.

النهار

• يتغيب نواب عن اجتماعات التكتلات التي ينتمون اليها بذريعة عدم الجهوزية التقنية للمشاركة في اجتماعات من بعد علما ان اكثرهم ناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

• انخفضت كميات اللحوم المستوردة الى لبنان بنسبة 50 في المئة بسبب عدم توافر السيولة بالدولار لكن الامر لم يخلق ازمة بسبب تراجع الطلب بالنسبة نفسها تقريبا بسبب الاوضاع المعيشية المتردية.

• لم تسأل وزارة المال او اي جهة مسؤولة المصارف عن سبب الامتناع عن سداد الدولارات القليلة للمحتاجين اليها من المودعين بعدما تأكد استمرار عمل طائرات الشحن وسقوط ذريعة عدم التمكن من الشحن بسبب اقفال المطار.

اللواء

• لاحظت مصادر سياسية استبعاد مقربين من أهل الاختصاص، من مسؤول سابق عن الاجتماعات التي تعقد للتداول في اقتراحات الخطة الاقتصادية.

• قال خبير اقتصادي إن إعلان السلطات الاقتصادية والنقدية عجزها عن كبح جماح ارتفاع سعر صرف الدولار، بمثابة «جواز مرور» إلى سقف جنوبي بالارتفاع.

• فوجئ لبنانيون ومغتربون بالقرارات العشوائية، اليومية وشبه اليومية، الصادرة عن حاكم مصرف لبنان، لجهة التعامل مع الحوالات بالعملات الأجنبية؟!

المصدر: صحف